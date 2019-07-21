روسيا تؤجل إطلاق أقمار أوروبية وأمريكية إلى الفضاء

ذكرت وكالة "نوفوستي" أن روسيا قد تؤجل إطلاق صاروخ "بروتون" الذي سيحمل تقنيات أوروبية وأمريكية إلى الفضاء.

وقال مصدر للوكالة "إن إطلاق صاروخ (بروتون-إم) الروسي المزود بوحدة التعجيل (بريز-إم)، الذي سيحمل أقمار Eutelsat 5 West الأوروبية المخصصة للاتصالات، وأقمارا تابعة لمهمة Mission Extension Vehicle-1 الأمريكية إلى الفضاء من المفترض أن يؤجل من شهر أغسطس القادم إلى الفترة الممتدة ما بين 20 و22 سبتمبر 2019".

وكانت مصادر في مركز "خرونيتشيف" الفضائي الروسي المسؤول عن عملية الإطلاق قد ذكرت في وقت سابق أن عملية الإطلاق من المفترض أن تتم نهاية الصيف الجاري أو بداية الخريف، دون أن تذكر الموعد الدقيق للعملية، وأشارت إلى أنها ستجري ضمن عقود موقعة بين المركز وشركة International Launch Services العالمية.

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وتجدر الإشارة إلى أن International Launch Services كانت قد وقعت العديد من العقود ما بين 1996 و2018 لإطلاق أقمار صناعية تابعة لعدة بلدان بالاعتماد على صواريخ "بروتون" الروسية، وبموجب تلك العقود تم إطلاق 96 صاروخا من هذا النوع نحو الفضاء.

المصدر: فيستي