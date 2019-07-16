اختبار يكشف ما إذا كنت تملك مؤهلات رائد الفضاء!

يشهد هذا الأسبوع احتفال الناس حول العالم بالذكرى الخمسين لإحدى أهم مهام وكالة "ناسا" الأمريكية: "أبولو 11".

وشهدت البعثة التي انطلقت عام 1969، سير البشر على سطح القمر لأول مرة، ما يمهد الطريق للبعثات المأهولة خارج كوكب الأرض.

ومنذ ذلك الحين، سافر أكثر من 500 فرد إلى الفضاء، حيث قضى الكثيرون وقتا رائعا على متن المحطة الفضائية الدولية.

ولكن هل لديك مؤهلات لتكون رائد فضاء؟

لمعرفة ذلك، صُمم اختبار "كفاءة رائد الفضاء"، بناء على متطلبات "ناسا" الرسمية والاختبارات النفسية.

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ويتكون الاختبار من 15 سؤالا يختبر قدرتك على فهم المواضيع المجردة والفهم الميكانيكي والتصور المكاني، ومعدل الذكاء والمعرفة حول الفضاء ومهارات حل المشكلات. ويشمل أيضا الألغاز المرئية، بناء على الاختبارات الحقيقية التي استخدمتها "ناسا" لأول مرة خلال برنامج الاختيار لعام 1959.

وإلى جانب كل سؤال، يمكن رؤية حقيقة أو قطعة من "التوافه" حول الأرض أو "ناسا" أو الفضاء.

وفي نهاية الاختبار، ستُمنح "إمكانات الكواكب" الخاصة بك، بالإضافة إلى تفاصيل نتائجك. وفي حال لم تحصل على نتيجة عالية جدا، لا تقلق- فهناك عدد قليل جدا من الناس ممن لديهم ما يلزم.

وفي الواقع، في عام 2017، تلقت "ناسا" 18 ألفا و300 طلب، واختارت 12 مرشحا فقط للتدريب!.

ويمكن إجراء الاختبار عبر هذا الرابط.

المصدر: ميرور