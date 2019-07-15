مصدر يكشف خطط الولايات المتحدة في مجال الرحلات الفضائية المأهولة

أعلن مصدر في قطاع الفضاء والصواريخ، أن أول مركبة فضائية أمريكية مأهولة بعد موافقة "ناسا" ستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في الربيع المقبل.

وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي، في عام 2011 تم إيقاف العمل ببرنامج المكوك الفضائي Space Shuttle، لذلك منذ ذلك الحين تستخدم مركبات "سويوز" الروسية في نقل وإعادة رواد فضاء "ناسا" وغيرها. ولكن بعد أن صممت شركة "سبيس إكس" مركبات جديدة Crew Dragon وشركة Boeing مركبات Starliner، المأهولة واختبارها فسوف تستخدم في نقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وقال المتحدث، إن "أول إطلاق بعد الحصول على موافقة "ناسا" سيتم في شهر مايو عام 2020". ولكن أي مركبة مأهولة ستطلق أولا- Crew Dragon أم Starliner سيعلن عن ذلك بعد دراسة وتحليل نتائج التحليق الاختباري للمركبات.

ويذكر أن مركبة Crew Dragon أطلقت إلى المحطة الفضائية الدولية بنجاح في اختبار غير مأهول بشهر مارس الماضي، ويخطط لإطلاق مركبة مأهولة في 15 نوفمبر المقبل.

أما المركبة Starliner فمن المقرر اختبارها غير مأهولة في 17 سبتمبر المقبل، على أن يتم اختبارها مأهولة في 30 نوفمبر.

مستقبلا لضمان السلامة من المحتمل أن يكون هناك مخطط مقايضة في نقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية، بمعنى تنقل المركبات الأمريكية رائد فضاء روسي ومركبات "سويوز" الروسية رائد فضاء أمريكي.

المصدر: نوفوستي