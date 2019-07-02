المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها

أعلنت مصادر في مجال صناعة الفضاء الروسية أن المسؤولين عن المحطة الفضائية الدولية سيعدلون مدارها قريبا.

وتبعا للمصادر فإن محركات وحدة "زفيزدا" التابعة للمحطة ستبدأ بالعمل يوم الأربعاء 3 يوليو الجاري، في تمام الساعة 3:18 صباحا بتوقيت موسكو، لتقوم في غضون 33.5 ثانية من تعديل مدار المحطة، ورفعها إلى علو 413.7 كلم عن سطح الأرض.

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والهدف من تعديل المدار وفقا للخبراء هو توفير الظروف الملائمة لاستقبال المحطة لمركبة "سويوز إم إس -13"، ومركبة "بروغريس إم إس-12"، اللتين ستنطلقان نحوها هذا الشهر.

ومن المفترض أن تنطلق مركبة "سويوز إم إس-13" من قاعدة "بايكونور" نحو المحطة الفضائية الدولية، في الـ 20 من يوليو الجاري، في تمام الساعة 19:28 بتوقيت موسكو، حاملة على متنها رائد الفضاء الروسي، ألكسندر سكفورتسوف، ورائد الفضاء الإيطالي، لوكا بارميتانو، والرائد الأمريكي أندرو مورغان.

أما مركبة "بروغريس إم إس-12" فمن المقرر إطلاقها من نفس القاعدة في 31 من الشهر الجاري، في تمام الساعة 15:13 بتوقيت موسكو.

المصدر: نوفوستي