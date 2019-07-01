"سبيس إكس" تفقد الاتصال بثلاثة أقمار صناعية

نقل موقع Business Insider أخبارا مفادها أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية فقدت الاتصال بـ 3 أقمار صناعية تابعة لمنظومة Starlink للإنترنت العالمي.

وقال بيان صادر عن الشركة "إن 57 قمرا صناعيا من أصل 60 مخصصة للاتصالات وتزويد الأرض بالإنترنت كانت "سبيس إكس" قد أطلقتها سابقا ما زالت على اتصال بالمحطات الأرضية، فيما فقدت 3 أقمار الاتصال مع الأرض وتوقفت عن العمل، وستخرج من مداراتها".

كما أشار البيان إلى أن "سبيس إكس" ستقوم لاحقا بعملية استرجاع قمرين إضافيين من مداراتهما الفضائية، لمحاكاة عملية استرجاع الأقمار التي ستخرج عن الخدمة مستقبلا.

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وكانت "سبيس إكس" قد أطلقت الأقمار الصناعية الـ 60 المذكورة على متن صاروخ "فالكون-9" في الـ 24 من مايو الفائت.

وتعتبر هذه الأقمار مجموعة من 12 ألف قمر صناعي تخطط "سبيس إكس" لإطلاقها، ضمن مشروع تكلفته 10 مليارات دولار، سيساهم بتغطية معظم مناطق الأرض بالإنترنت السريع عبر الفضاء.

المصدر: نوفوستي