اكتشاف هام حول ظاهرة فضائية أثارت حيرة العلماء!

حدد علماء، ولأول مرة، مصدر وميض غامض صادر من الطاقة الكونية، يُعرف باسم الانفجار الراديوي السريع.

ولسنوات، أثارت الانفجارات الراديوية السريعة (FRBs) حيرة العلماء، حيث ظهرت كإشارات سريعة الاختفاء في الكون البعيد.

ويُعتقد أن الومضات القصيرة قد تأتي من ثقوب سوداء أو نجوم نيوترونية، على الرغم من أن البعض تكهن بأن أصلها ناجم عن جسم غريب.

وفي حين تمكن العلماء مؤخرا من تتبع أصل FRB المتكررة، عدة مرات على مدى أشهر، فإن العثور على مصدر انفجار واحد يستمر أقل من جزء من الثانية، يعد أكثر صعوبة.

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وفي اختراق ملحوظ، قال فريق البحث الأسترالي الذي استخدم تلسكوب Gemini South في تشيلي، إنه تتبع وميضا واحدا لـ FRB بدقة كبيرة حتى مجرة تبعد 3.6 مليار سنة ضوئية.

وتقول كيث بانيستر من منظمة الكومنولث لأبحاث العلوم والصناعة في أستراليا (CSIRO)، التي قادت الفريق المحلي، إنه من الصعب تحديد FRBs التي تومض مرة واحدة فقط وتختفي.

ورُصد وميض FRB 180924 في سبتمبر 2018، باستخدام التلسكوب اللاسلكي الأسترالي Array Pathfinder، الذي يحتوي على 36 من الهوائيات التي تعمل سويا كأداة واحدة للبحث عن ومضات FRBs.

ومن خلال حساب الفروق الدقيقة في مقدار الوقت الذي يصل فيه الضوء إلى كل من الهوائيات الـ 36، يقول الفريق إنه كان قادرا على تتبع الانفجار حتى مصدره.

ويقول الباحثون إن الاختراق يمكن أن يكون خطوة إضافية نحو فهم ما يؤدي إلى نشوء FRBs، كما يمكن أن يؤدي إلى طرق أكثر فعالية لتحديد أصولها.

المصدر: ديلي ميل