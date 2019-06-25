روفر أمريكي يكتشف قرائن لوجود كائنات حية في الغلاف الجوي للمريخ

اكتشف روفر "كيوريوسيتي" الأمريكي في الغلاف الجوي للمريخ نسبة مرتفعة لغاز الميثان، ما يمكن أن يدل على وجود كائنات حية مثل البكتيريا والجراثيم فيه.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فإن عينات من الجو أخذت من الغلاف الجوي في المريخ الأربعاء 19 يونيو. وأثبت العلماء في "ناسا" يوم الجمعة بعد إجراء بعض التجارب وجود نسبة مرتفعة من غاز الميثان في الجو، ما يمكن أن يلعب دور مؤشر أحيائي لوجود كائنات حية في الغلاف الغازي.

إقرأ المزيد

وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق بأن روفر "كيوريوسيتي" كان يثبت في الغلاف الجوي للمريخ تغيرات موسمية لغاز الميثان. وعلى سبيل المثال أثبت "كيوريوسيتي" عند دراسته لحفرة "هايل" في يونيو عام 2013 تغيرا في نسبة الميثان بالجو. أما محطة Mars Express الأوروبية فأكدت في الفترة نفسها وجود كميات كبيرة من غاز الميثان في جو المريخ.

يذكر أن الجزء الأكبر لغاز الميثان ينشأ عادة في جو الأرض نتيجة نشاط الجراثيم وغيرها من الكائنات الحية المتناهية الصغر رغم أن بعضها ينشا نتيجة نشاط البراكين وعمليات جيولوجية أخرى.

المصدر: تاس