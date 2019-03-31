علماء روس: الرحلة إلى المريخ قد تغير نفسيات رواد الفضاء

توصل علماء روس من معهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أن الرحلات الفضائية الطويلة قد تسبب تغيرات جدية في نفسية رواد الفضاء، تسببها الأشعة الكونية.

وتضمنت تجارب العلماء على الفئران ترك مجموعة منها في ظروف الأرض، ومجموعة ثانية وضعت في وحدة "Nuclotron" في معهد فيزياء الطاقة العالية، خلقت فيها ظروف تشبه تلك التي سيواجهها رواد الفضاء خلال وجودهم على كوكب المريخ. وتعرضت هذه الجرذان لجرعة أشعة كالتي سجلها مقياس مسبار "كيوريوسيتي" على الكوكب الأحمر.

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واتضح من التجربة أن الإشعاع لم يؤثر عمليا في دماغ الجرذان، ولكن حصلت تغيرات في نفسيتها، حيث لوحظت تغيرات شاذة في تصرفاتها، مثل القلق الزائد وفرط النشاط والحركة وتجنب الأماكن المكشوفة.

واستنادا إلى هذه التغيرات، استنتج الباحثون حدوث تغيرات في دورة السيروتونين في أجسام هذه الجرذان.

ويقول الباحثون: "دراسة التغيرات الجزيئية في عمل الخلايا العصبية المرتبطة بالإشعاع، ستساعد على فهم كيفية حماية رواد الفضاء المتوجهين إلى المريخ ومنع حصول تغيرات في نفسيتهم وغيرها من العواقب السلبية".

المصدر: ميديك فوروم