روسيا بدأت بتصنيع المعدات اللازمة لرحلة القمر

أعلنت مصادر في مجال صناعة الفضاء الروسية أن الخبراء في البلاد باشروا ببناء المعدات اللازمة للرحلة التي سيهبط فيها الرواد الروس على سطح القمر.

وقالت العالمة في قسم الأبحاث التابع لمعهد علوم الفضاء في "روس كوسموس"، ماريا دانيلوفا، إن الخبراء في المعهد باشروا بتطوير المعدات اللازمة لهبوط الرواد ومركبة استكشاف القمر التي ستطلقها روسيا في رحلتها المخطط لها نحو أهم جسم فضائي تابع للأرض عام 2030.

كما أشارت العالمة إلى أن الخطط الروسية تشمل تطوير مركبة هبوط خاصة للرواد على سطح القمر، وروفر متطور لاستكشافه، بالإضافة إلى مركبة قادرة على حفر آبار بعمق 6 أمتار على سطح القمر، والتنقل لمسافات تصل إلى 500 كلم.

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ومن المفترض أن تساهم العربة المذكورة في تحليل بنية سطح القمر لاستخراج مواد بناء لتشييد محطات ثابتة على سطحه، وتقوم بجمع عينات من التربة هناك لإرسالها إلى المخابر المختصة على الأرض.

وكانت وكالة "روس كوسموس" الروسية قد كشفت خلال معرض "لو بورجي" العالمي للطيران الذي عقد في باريس خطتها لغزو القمر، وقالت إن روادها سيهبطون على سطحه عام 2030، وسترسل بعدها بعثات إلى هناك عام 2032 و2035، لبناء قواعد ثابتة على سطحه، بالاعتماد على تقنيات جديدة تبني بشكل يشبه آلية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

المصدر: فيستي