رسالة من 40 كلمة قادت أمريكية إلى الفضاء

بدأت رحلة سالي رايد، برسالة مكتوبة بخط اليد، لتصبح أول أمريكية تحلق في الفضاء، وأصغر شخص يرسل إلى المدار.

وبعثت رايد رسالتها إلى وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عام 1977، بعد أن قرأت مقالا في صحيفة "ستانفورد ديلي" تزامنا مع إنهائها درجة الدكتوراه في الفيزياء الفلكية في الجامعة.

Here is the letter Sally Ride sent to NASA, as an astrophysics grad student at Stanford in 1977, requesting an application to be an astronaut in the space shuttle program.

Image: Tam O'Shaughnessy (Sally Ride’s partner) pic.twitter.com/URwMvWwvZB — Robert McNees (@mcnees) June 18, 2019

وذكر المقال حينها أن وكالة "ناسا" اتصلت بجامعة ستانفورد لمساعدتها على "تجنيد النساء" حيث تتطلع إلى توظيف رائدات فضاء للمشاركة في برنامج مكوك الفضاء.

وكتبت رايد رسالة قصيرة بخط اليد ردا على استمارة الطلب، وكانت عبارة عن نص باللغة الإنكليزية مكون من 40 كلمة جاء فيها:

"إلى من يهمه الأمر، أنا مرشحة دكتوراه في الفيزياء الفلكية في جامعة ستانفورد، وأهتم ببرنامج مكوك الفضاء. الرجاء إرسال النماذج اللازمة للتقدم كمرشح متخصص في المهمة. مع فائق الشكر والاحترام، المرسلة سالي رايد".

On this day in 1983, Sally Ride became the first American woman in space: https://t.co/mRb7N4wfMU#BecauseOfHerStorypic.twitter.com/WM03NHb2Cn — National Air and Space Museum (@airandspace) June 18, 2019

#OTD in 1983 Astronaut Sally Ride became the first American woman to travel to space. She overcame criticism because of her gender, but persevered and proved herself a great astronaut! pic.twitter.com/QADL3r5xpO — Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) June 18, 2019

ونشر موقع "بزنس إنسايدر" صورة للرسالة قدمتها له شريكة رايد في مؤسسة "سالي رايد للعلوم"، وصديقة طفولتها، تام أوشوجنسي.

وأدت الرسالة القصيرة إلى قبول رايد كواحدة من رواد الفضاء الستة الأوائل في وكالة "ناسا"، ثم أول امرأة أمريكية تصل الفضاء.

#OTD 36 years ago, NASA Astronaut Sally Ride became the first American woman in space when she launched with her four crewmates aboard the Space Shuttle Challenger on mission STS-7. https://t.co/1UIRMROArYpic.twitter.com/7Kn46s2d62 — NASA Astronauts (@NASA_Astronauts) June 18, 2019

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وأخبرت أوشوجنسي موقع "بزنس إنسايدر" أن صديقتها لم تكن تتطلع على الإطلاق لأن تصبح رائدة فضاء، لكن المقال الذي قرأته دفعها إلى التفكير في أنها ترغب في القيام بذلك، "لذا أرسلت رسالة إلى وكالة ناسا".

وانطلقت رايد لأول مرة نحو الفضاء في 18 يونيو 1983 (قبل 36 عاما)، كأخصائية في المهمة الثانية لـ Space Shuttle Challenger، ثم عادت إلى الفضاء مرة ثانية عام 1984.

وكان مقررا أن تعود مرة ثالثة، لكن تم إيقاف تلك الخطط بعد أن دُمر Challenger في حادث عام 1986، وقُتل جميع أفراد الطاقم السبعة الذين كانوا على متن المكوك الذي انفجر في حادث مروع في 28 يناير 1986، وتحول إلى كتل من الحديد والنار وسقطت بعض أجزائه في المحيط في منظر محزن ومؤلم.

وتوفيت رايد عام 2012 عن عمر يناهز 61 عاما بسبب مرض سرطان البنكرياس الذي تم تشخيص إصابتها به قبل سبعة أشهر من وفاتها.

المصدر: ساينس ألرت