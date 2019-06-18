شركة "روس كوسموس" الفضائية الروسية توسع نشاطها في الشرق الأوسط

تخطط مؤسسة "روس كوسموس" لتوسيع قائمة البلدان التي تعرض عليها خدمات إطلاق صواريخها الفضائية لتشمل سوقها بلدان الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.

أعلن ذلك، دميتري لوسكوتوف، مديرعام شركة "غلاف كوسموس" الروسية، بصفتها فرعا لمؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الروسية، على هامش معرض "لو بورجي" الدولي للطيران في باريس.

وقال:"إننا نسعى إلى توسيع سوق خدماتنا الفضائية، لتشمل بلدان الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وإفريقيا إلى جانب شركائنا التقليديين في أمريكا وأوروبا وآسيا. ونقوم حاليا بوضع استراتيجية جديدة خاصة بتسويق خدماتنا الفضائية".

وبحسب قوله، إن التعاون الدولي لشركته يتحقق بالتنسيق مع مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية.

إقرأ المزيد

وقال إن شركة "غلاف كوسموس" تعتزم أن تزيد العام الجاري، إيراداتها الناجمة عن إطلاق الصواريخ الفضائية بنسبة 50% مقارنة بعام 2018. وأوضح أن أرباح الشركة بلغت العام الماضي 8.7 مليار روبل (نحو 150 مليون دولار).

وأعاد لوسكوتوف، إلى الأذهان أن شركته واصلت العام الماضي التعاون مع البلدان الأجنبية في مجال إطلاق الصواريخ الفضائية الحاملة للأقمار الصناعية من قاعدة "غويانا" الفضائية الفرنسية، والقواعد الفضائية الروسية.

ونقلت الشركة بصورة خاصة، على متن الصاروخ الروسي، عام 2018 من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية، 26 قمرا صناعيا صغيرا تابعا لـ26 بلدا أجنبيا.

المصدر: تاس