جامعة موسكو ستطلق ثلاثة أقمار صناعية فائقة الصغر

أعلن الأكاديمي فيكتور سادوفنتشي، رئيس جامعة موسكو، أن الجامعة أعدت للإطلاق ثلاثة أقمار صناعية فائقة الصغر، في كل منها أجهزة علمية لمهام مختلفة.

وقال رئيس الجامعة في تصريح لوكالة نوفوستي، "لقد انتهينا من إعداد ثلاثة أقمار صناعية فائقة الصغر للإطلاق. هذه الأقمار هي "سقراط" للجامعة، والثاني "آمور سات" لجامعة آمور في بلاغوفيشينسك، والقمر الثالث بطلب من مركز معارض عموم روسيا "VDNH-80". مضيفا أن الأقمار الثلاثة متشابهة في شكلها.

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ووفقا له، في كل قمر منها جهازان علميان مصنوعان في جامعة موسكو، أما قمر "آمور سات" ففيه جهازان أحدهما من صنع جامعة موسكو والثاني من صنع جامعة آمور. وسوف تقوم مؤسسة "روس كوسموس" بإطلاق هذه الأقمار الصناعية الثلاثة إلى الفضاء بموجب برنامج الإطلاق المجاني لأقمار المعاهد والجامعات الروسية.

المصدر: نوفوستي