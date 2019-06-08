فلكي سعودي: المشتري سيقابل الشمس يوم الاثنين

أكد رئيس الجمعية الفلكية في جدة السعودية ماجد أبو زاهرة، أن كوكب المشتري العملاق سيكون في حالة تقابل كاملة مع الشمس مضاء بضوئها يوم 12 يونيو، في أقرب نقطة له إلى الأرض.

وقال أبو زاهرة، إن "كوكب المشتري سيرصد في سماء السعودية والوطن العربي يوم الاثنين، إذ سيصل إلى حالة التقابل وسيكون قرصة مضاء بالكامل بنور الشمس وفي قمة لمعانه مقارنة بأي وقت آخر هذه السنة".

وأضاف: "الظاهرة تحدث مرة كل 13 شهرا، وهي الفترة التي تستغرقها الكرة الأرضية لتقوم بدورة كاملة حول الشمس بالنسبة لكوكب المشتري، وتكون النتيجة أن تقابل الكوكب العملاق يحدث متأخرا بحوالي الشهر كل سنة، ففي العام الماضي 2018 حدث التقابل في 9 مايو وفي العام المقبل 2020 سيحدث في 14 يوليو".

حين تواعد سماء #السعودية "النجم العاجز"..#المشتري إلى حالة التقابل ويكون قرصة مضاء بالكامل وفي قمة لمعانه وأقرب نقطة من الأرض.https://t.co/3PMGBaEVZepic.twitter.com/uHljqe0OFb — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 8 июня 2019 г.

وتابع: "في الوقت الحالي تمكن رؤية المشتري في أي وقت من الليل، وسيمكن رصده كنقطة بيضاء ساطعة للعين المجردة بالأفق الجنوبي الشرقي بداية الليل وعند منتصف الليل يرصد باتجاه الأفق الجنوبي، وفي الفجر يقع منخفضا باتجاه الأفق الغربي وهذه الحركة الظاهرية للكوكب في السماء نتيجة لدوران الأرض حول محورها".

وأشار الفلكي السعودي إلى أن حالة التقابل ستضع المشتري بالقرب من النجم الأحمر "قلب العقرب" أحد نجوم المرتبة الأولى، إلا أن الكوكب سيفوقه لمعانا بنحو 30 مرة.

وأوضح أبو زاهرة أنه وعند رصد كوكب المشتري من خلال التلسكوب سيلاحظ أن غلافه الجوي ينقسم إلى عدة معالم واضحة تشمل أحزمة ملونة منتظمة بالتوازي مع خط استواء الكوكب، وهذه الأحزمة تكونت من خلال الاختلافات في عتمة الغيوم نتيجة امتلاكها كميات متفاوتة من الأمونيا المتجمد.

واختتم الفلكي السعودي، بالقول، إنه "وخلال الأسابيع بعد التقابل سيصل كوكب المشتري إلى أعلى نقطة في السماء مبكرا بأربع دقائق كل ليلة، وسيبقى الكوكب مرئيا مساء لبضعة أشهر قادمة".

المصدر: سبق