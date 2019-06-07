صورة مذهلة لكويكب مزدوج نادر زار الأرض!

التقط تلسكوب فضائي لحظة مرور كويكب مزدوج نادر قرب الأرض يوم 25 مايو بسرعة 70 ألف كم/الساعة.

ويُعرف كويكب 1999 KW4 بأنه "كائن ثنائي"، لأنه مؤلف من صخرتين فضائيتين تجمعهما الجاذبية القوية.

وعلى الرغم من تصنيف نظام الكويكب على أنه "خطر محتمل"، إلا أنه مرّ بأمان قرب الأرض على مسافة بلغت 13.5 ضعف المسافة بين كوكبنا والقمر.

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والتُقطت الصورة من قبل التلسكوب الكبير جدا التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي (VLT)، الواقع في صحراء "أتاكاما" شمال تشيلي.

وجُهز التلسكوب بإحدى الأدوات القليلة في العالم القادرة على التقاط صور واضحة بدرجة كافية (SPHERE)، لتمييز عنصري الكويكب.

ومع ذلك، فإن السرعة التي يتحرك بها الكويكب صعّبت المهمة على التلسكوب، وفقا لعلماء الفلك.

ESO

وقال ماثياس جونز، وهو عالم فلكي يشارك في عمليات الرصد: "خلال الملاحظات، كانت الظروف الجوية غير مستقرة إلى حد ما. وبالإضافة إلى ذلك، كان الكويكب يتحرك بسرعة كبيرة في السماء، ما يجعل هذه الملاحظات صعبة للغاية، لذا من الرائع رؤية ثمار عملنا الشاق رغم الصعوبات".

ESO

ويمكن أن توفر الصورة بيانات مفيدة لمساعدة العلماء على معرفة كيفية تحريف مسار الكويكبات، التي يمكن أن تشكل خطرا على كوكبنا في المستقبل، وفقا للعلماء.

المصدر: ميرور