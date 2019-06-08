أعلن المدير التنفيذي للبرامج المأهولة في شركة "روس كوسموس" الروسية الفضائية، سيرغي كريكاليوف، أن الشركة لا تزال تصر على زيادة عدد رواد الفضاء الروس في المحطة الفضائية الدولية.

ذلك على الرغم من تأجيل موعد إطلاق وحدة "ناؤوكا" الجديدة إلى المحطة الفضائية.

جاء ذلك على لسانه على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

إقرأ المزيد

وكان نائب مدير عام شركة "إينيرغيا" الروسية المصنعة للأجهزة الفضائية، يفغيني ميكرين، قد أعلن في وقت سابق أن عدد رواد الفضاء الروس في المحطة سيزداد من رائدين إلى 3 رواد في سبتمبر المقبل. وذلك للتكامل مع وحدة "ناؤوكا" الفضائية التي كان يتوقع أن تلتحم بالمحطة الفضائية في سبتمبر المقبل.

وقال، كريكاليوف، إن موعد إطلاق وحدة "ناؤوكا" الفضائية المتعددة المهام لم يحدد نهائيا إلى الآن.

يذكر أن وحدة "ناؤوكا" قادرة على توليد الأكسجين لـ6 أشخاص واستخراج الماء القابل للشرب من البول. وبوصول وحدة "ناؤوكا" إلى المحطة سيحصل الطاقم الروسي على غرفة إضافية ومرحاض آخر ويد آلية ألمانية الصنع سيستخدمها رواد الفضاء عند خروجهم من المحطة إلى الفضاء المكشوف.

وكان رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، قد أعلن في وقت سابق أن وحدة "ناؤوكا" ستطلق إلى المحطة الفضائية الدولية نهاية العام المقبل.

المصدر: تاس