رواد الفضاء يشكون من الضوضاء في المحطة الفضائية الدولية

تحدث سيرغي كريكاليف، المدير التنفيذي للرحلات المأهولة في مؤسسة "روس كوسموس" عن المشكلات الصحية التي تظهر لدى رواد الفضاء بعد عودتهم من المحطة الفضائية الدولية.

وأشار كريكاليف في المؤتمر الصحفي الذي عقده في وكالة "روسيا سيغودنيا" إلى أن بعض رواد الفضاء يشكون بعد عودتهم إلى الأرض من مشكلات في السمع، وقال إن "ما يخص المشكلات التي تشمل الأمراض المهنية، نعم موجودة. وحاليا تجري عملية مكافحة الضوضاء في المحطة الفضائية الدولية بواسطة الوسائل التقنية. حيث تثبت مراوح محدثة، ومواد إضافية عازلة للصوت، أي أن هذه المشكلة قائمة، وفعلا بعض رواد الفضاء يعانون من مشكلات في السمع بعد عودتهم إلى الأرض، ولكن هذا كان بسبب التقنيات القديمة التي كانت تسبب الضوضاء فعلا".

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وأضاف كريكاليف، لقد بدلت بنفسي خلال وجودي في المحطة الفضائية الدولية المراوح القديمة بأخرى حديثة.

من جانبه قال أوليغ أورلوف، مدير معهد قضايا الطب الحيوي، إنه أصبح مسموحا بطيران رواد فضاء يعانون من حالات صحية خاصة. ولذا يمكننا إرسال العلماء والمهندسين إلى الفضاء.

المصدر: نوفوستي