"هابل" يصوّر اقتراب مجرة "شاذة" من مجرتنا درب التبانة

نشرت بوابة Space.com الأمريكية الاثنين الماضي صورة جديدة لمجرة Messier 90 التقطها مرصد "هابل" الفضائي الأمريكي.

نشرت بوابة Space.com الأمريكية الاثنين الماضي صورة جديدة لمجرة Messier 90 التقطها مرصد "هابل" الفضائي الأمريكي.

إقرأ المزيد

وقالت البوابة الإلكترونية إن Messier 90 هي من أكثر المجرات لمعانا في منطقة كونية تبعد عن الشمس 60 مليون سنة ضوئية، مضيفة أن طيفها يمتلك انحرافا بنفسجيا يشير إلى أنها تقترب من درب التبانة مجرتنا.

وقد تم التقاط الصورة الفوتوغرافية بـ3 مجالات للموجات تحت الحمراء وفوق البنفسجية والمرئية.

وأوضحت البوابة قائلة "إنه في الوقت الذي تبتعد كل المجرات تقريبا عن مجرتنا تشكل مجرة Messier 90 استثناءا نادرا لاقترابها منا".

يذكر أن Messier 90 هي مجرة حلزونية واقعة في كوكبة العذراء. وقد رصدها لأول مرة عالم الفلك الفرنسي، تشارلز ميسير، عام 1781.

هذه المجرة لديها مجرة تابعة لها أصغر حجما، أدرجت على الكتالوجات الفلكية تحت الرقم ic3583.

وتعد مجرة Messier 90 جزءا من عنقود كوكبة العذراء بصفته أكبر التشكيلات الكونية التي تضم 1200 مجرة.

المصدر: تاس