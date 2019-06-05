البزات الفضائية الروسية تتزود بحقائب ظهر نفاثة

أعلن مدير عام شركة "زفيزدا" الروسية للأجهزة والتجهيزات الفضائية، سيرغي بوزدياكوف، أن شركته جاهزة لتزويد البزات الفضائية الروسية الحديثة بحقائب ظهر نفاثة.

وأضاف أن تلك الأكياس تنقذ رواد الفضاء عند عملهم خارج المحطات والمركبات الفضائية.

وأوضح الخبير أن حقيبة الظهر الفضائي يركب داخل البزة الفضائية. وبمقدوره مساعدة رائد الفضاء في السير من مكان إلى آخر في الفضاء المفتوح.

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وحسب بوزدنياكوف، فإن الجهاز الجديد ليس من شأنه أن يدفع برائد الفضاء ليقطع مسافة طويلة بل يساعده في النجاة حال انقطاع حبل يربطه بالمحطة الفضائية.

وقال إن حقيبة الظهر سيتزود بـ16 محركا صغيرا يضمن الاستقرار الأوتوماتيكي واليدوي والسير البطيء في جميع الاتجاهات.

وكان مدير عام شركة "زفيزدا" قد أعلن في وقت سابق أن شركته تعتزم عام 2019 بدء العمل على تصميم بزة فضائية جديدة وتوقيع اتفاقية بهذا الشأن مع شركة "روس كوسموس" الروسية الفضائية.

المصدر: تاس