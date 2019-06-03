روسيا بدأت بإنتاج صواريخ "سويوز-5" الفضائية

أعلن مدير مركز "بروغرس" الروسي للصناعات الفضائية، دميتري بارانوف، أن روسيا بدأت بإنتاج صواريخ "سويوز-5".

وفي حديث مع الصحافة حول الموضوع قال بارانوف: "لقد بدأنا بالفعل بإنتاج هياكل صواريخ سويوز-5، نحن ندرك أننا يجب أن ننتهي من تصنيع هذه الصواريخ ضمن المهلة المحددة في خطة الإنتاج، ولدينا القدرة على ذلك، والخبرات العلمية والصناعية المكتسبة في هذا المجال ستساعدنا على إنجاز هذه المهمة".

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وكان رئيس وكالة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، قد صرح في وقت سابق بأن روسيا تطور هذا النوع من الصواريخ لغزو السوق الفضائية العالمية، وأكد "أنها ستكون منافسة للصواريخ الأمريكية، وأن سعرها سيرغم منافسينا على التخلي عن محاولات التحدي رغم كل العقوبات الاقتصادية وغيرها من الإجراءات غير النزيهة".

وتعمل روسيا على تطوير هذا النوع من الصواريخ، لتحل محل صواريخ "زينيت"، وتستعمل كصواريخ فضائية خفيفة، قادرة على نقل 18 طنا من الحمولة إلى المدارات الأرضية المنخفضة.

ويتوقع أن ينتهي الخبراء الروس من تصنيع واختبار هذه الصواريخ في العامين القادمين، ليطلقوا أول صاروخ منها من قاعدة "بايكونور" مع حلول 2022.

المصدر: نوفوستي