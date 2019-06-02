"روس كوسموس": صواريخ "سويوز – 5" الروسية جاهزة لمنافسة نظيرتها الأمريكية

صرح مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ،دميتري روغوزين، يوم 31 مايو للصحفيين بأن صاروخ "سويوز – 5" الفضائي الروسي يتم تصميمه لغزو سوق الصواريخ الفضائية العالمية.

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وقال إنه جاهز لمنافسة الصواريخ الفضائية الأمريكية.

وأضاف قائلا:" يجب أن يرغم سعر "سويوز- 5" منافسينا على التخلي عن محاولات منافسته رغم كل العقوبات الاقتصادية وغيرها من الإجراءات غير النزيهة".

يذكر أن وسائل الإعلام الأمريكية أفادت الخميس 30 مايو بأن البنتاغون أدرج روسيا على قائمة البلدان التي يحظر على الشركات الأمريكية استخدام خدماتها الفضائية بعد 31 ديسمبر عام 2022.

جدير بالذكر أن شركة "إينيرغيا" الروسية هي التي تولت تصميم وتصنيع صاروخ "سويوز – 5" (إرتيش). ويتوقع أن يطلق الصاروخ من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية بحلول عام 2022.

المصدر: تاس