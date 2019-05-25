اختبار نظام إنقاذ مركبة "أوريون" الفضائية الأمريكية

تُجري وكالة "ناسا" الأمريكية في 2 يوليو اختبار نظام إنقاذ مركبة "أوريون" الفضائية.

وأفادت وكالة "أسوشيتيد بريس" الخميس 23 مايو بأن الاختبار سيستغرق 3 دقائق حيث ينطلق الصاروخ الحامل مركبة "أوريون" الفضائية من منصته في القاعدة الجوية برأس كانافيرال في فلوريدا.

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وبمجرد أن يصعد الصاروخ إلى ارتفاع 10 كيلومترات ويتسارع حتى 1600 كيلومتر في الساعة حتى يتم تشغيل نظام الإنقاذ الذي يفصل المركبة عن الصاروخ بواسطة محرك قوي.

وسوف تستخدم نتائج الاختبار عند إعداد نماذج كمبيوترية وتقييم فاعلية عمل نظام إنقاذ المركبات المأهولة.

يذكر أن مركبة "أوريون" الفضائية ستطلق بواسطة صاروخ "Space Launch System " الجاري تصنيعه حاليا في الولايات المتحدة. ومن المخطط لتحقيق أول رحلة غير مأهولة للمركبة عام 2020 حيث تبلغ القمر وتقوم ببضع دورات حوله وتعود إلى الأرض.

أما الرحلة المأهولة للمركبة فيتوقع أن تتحقق عام 2022.

المصدر: تاس