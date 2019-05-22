"ناسا" تمنح سكان الأرض فرصة إرسال أسمائهم إلى المريخ

لم يتمكن البشر من الهبوط على المريخ بعد، لكنهم سيتركون قريبا علامة على سطحه، حيث أعدت وكالة "ناسا" للجمهور فرصة لإرسال أسمائهم إلى الكوكب الأحمر.

وبحسب وكالة الفضاء الأمريكية، سيتم حفر الأسماء على رقائق تنقل عبر مركبة المريخ التي سيتم إطلاقها عام 2020، وسيحصل الجمهور بذلك على بطاقة صعود تذكارية خاصة بهم.

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ومن المقرر أن يتم إطلاق المركبة الفضائية التي تزن أكثر من ألف كلغ، في يوليو 2020، وستهبط على سطح الكوكب الأحمر في فبراير 2021.

وسيبحث المسبار عن علامات الحياة الميكروبية الغابرة، وما يميز مناخ وجيولوجيا الكوكب، ويجمع عينات للعودة بها إلى الأرض في المستقبل، ما يمهد الطريق لاستكشاف البشر للمريخ.

ويمكن كتابة أكثر من مليون اسم على الرقائق المرفقة بالمسبار تحت غطاء زجاجي، وتأتي هذه الفرصة لإرسال الأشخاص أسماءهم إلى المريخ، وبذلك، سيتمكنون من جمع نقاط "المسافر الدائم" وبالتالي الحصول على بطاقة صعود تذكارية.

وقال توماس زوربوشن، المدير المساعد لمديرية مهمة العلوم في "ناسا" في واشنطن: "بينما نستعد لإطلاق مهمة المريخ التاريخية هذه، نريد أن يشارك الجميع في رحلة الاستكشاف .. إنه وقت مثير، ونحن نبدأ هذه الرحلة للإجابة عن أسئلة عميقة حول جارنا الكوكب، وعن منشأ الحياة نفسها".

وتهدف "ناسا" من خلال مهمة المريخ 2020 إلى التحضير لإعادة سفر البشر إلى القمر بحلول عام 2024، وإجراء مزيد من الاستكشاف لسطحه واستخدام ما تعلمته لدعم إرسال رواد فضاء إلى المريخ بحلول عام 2030.

ومن الآن وحتى 30 سبتمبر 2019، يمكنك إضافة اسمك إلى القائمة والحصول على بطاقة صعود تذكارية إلى المريخ هنا.

المصدر: ديلي ميل