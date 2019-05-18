ناسا تبدأ التحضير لإرسال كبسولة مأهولة إلى القمر

اختارت وكالة "ناسا" الأمريكية 11 شركة توكل إليها مهمة تصميم نموذج اختباري لكبسولة مأهولة يمكنها الهبوط على سطح القمر، وذلك في إطار برنامج "أرتميس" القمري الأمريكي الجديد.

إقرأ المزيد

وضمت قائمة الشركات كلا من Lockheed Martin وBlue Origin وAerojet Rocketdyne وSpaceX وSSL وBoeing Dynetics وغيرها. وستقوم كل شركة بالعمل على تصميم نموذج اختباري للكبسولة على مدى الأشهر الستة القادمة.

وأعلن مدير برنامج دراسة القمر في ناسا، مارشال سميث، قائلا: "ينتظر فريقنا بفارغ الصبر العودة إلى القمر. أما شراكتنا الحكومية الخاصة فهي خطوة هامة على هذه الطريق".

يذكر أن شركة "Blue Origin" الأمريكية كشفت مؤخرا عن مشروع مركبة فضائية متطورة تخطط لإرسالها لاستعمار سطح القمر. وقال رئيسها، بيزوس، في مؤتمر صحفي عقده يوم 10 مايو الجاري إن المركبة بمقدورها الهبوط برفق على سطح القمر حاملة حتى 6.5 طن من الحمولة، بما في ذلك روفر قمري.

جدير بالذكر أن "ناسا" تعتزم حسب مديرها، جيمس برايدنستاين، إنزال رائدي فضاء (رجل وامرأة) على سطح القمر عام 2024.

المصدر: تاس