الولايات المتحدة تنوي إنشاء بنية تحتية على القمر ثم المريخ

أعلن رئيس وكالة "ناسا" الأمريكية، جيمس برايدنستاين، أن الولايات المتحدة تدعو إلى إنشاء بنية تحتية على سطح القمر لاستخدامها فيما بعد على سطح المريخ.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها يوم 14 مايو في مؤتمر استعمار المريخ بواشنطن.

وقال إن" المقصود هو تصنيع آليات وأجهزة وإعداد بنية تحتية للقمر على أوسع نطاق لتستنسخ لاحقا عند تحقيق بعثاتنا المأهولة في المريخ".

وأضاف قائلا:" إننا مهتمون بتسريع عملية تحقيق مشاريعنا القمرية ليهبط روادنا على سطح القمر بحلول عام 2024، الأمر الذي سيسرّع بدوره تحضيراتنا لتحقيق البعثات المأهولة إلى المريخ".

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وفي هذا السياق أعاد رئيس "ناسا" إلى الأذهان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارا لرصد 1.6 مليار دولار من الأموال الإضافية عام 2020 المالي لاستصلاح القمر والمريخ.

وحسب قوله فإن ناسا تعتزم إنزال رائدي الفضاء (الرجل والمرأة) إلى القمر عام 2024. وأشار قائلا:" يتوجب علينا فهم كيف تؤثر جاذبية القمر الضعيفة على فيزيولوجيا الإنسان الذي يقيم هناك لمدة نصف السنة، ثم ينتقل إلى بيئة تزيد جاذبيتها عن جاذبية الأرض بمقدار 1.5 مرة.

وقال مجيبا عن سؤال موجه إليه عما إذا كان مشروع استعمار المريخ أمريكيا بحتا أم لا، قال إن هذا المشروع سيكون دوليا.

يذكر أن الولايات المتحدة تعوّل على إرسال بعثة مأهولة إلى المريخ بحلول عام 2030.

المصدر: تاس