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تأجيل إطلاق "فالكون-9" لمدة أسبوع

الفضاء

تأجيل إطلاق
Globallookpress
تأجيل إطلاق "فالكون-9" لمدة أسيوع
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أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن تأجيل إطلاق صاروخ النقل "فالكون-9" مع 60 قمرا صناعيا على متنه ضمن مهمة Starlink لمدة أسبوع واحد وذلك لضرورة التحقق من أنظمة المعدات.

وذكرت سبيس إكس على موقعها في "تويتر" أن "تأجيل الإطلاق هو لتحديث برنامج الأقمار الصناعية والتحقق مرة ثانية وثالثة من كفاءة عمل جميع المعدات والأجهزة...الموعد الجديد للإطلاق سيكون بعد أسبوع تقريبا".

وكانت سبيس إكس قد أعلنت يوم الخميس عن تأجيل عملية إطلاق "فالكون-9" من مطار كيب كانافيرال لمدة يوم واحد بسبب الظروف الجوية السيئة.

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من جانبه كتب إيلون موسك في "تويتر" أن "مهمة Starlink ستكون أثقل حمولة لشركة سبيس إكس، التي تبلغ 18.5 طن".

Starlink- هي شبكة أقمار صناعية من الجيل المقبل يمكنها توفير الإنترنت على نطاق واسع لسكان الأرض.

المصدر: نوفوستي

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