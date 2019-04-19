"القمر الوردي" يطل اليوم على الأرض

يشهد سكان العالم اليوم حدثا فلكيا مثيرا للقمر المكتمل بالتزامن مع يوم "الجمعة العظيمة"، أو كما تعرف بـ"جمعة الآلام".

إقرأ المزيد

وسيكون القمر مكتملا اليوم، وهو البدر الرابع منذ بداية العام 2019، حيث سبقه قمر الذئب والقمر الدموي والقمر العملاق الأخير لهذا العام، والذي يطلق عليه اسم "القمر الدافئ المكتمل".

وعلى الرغم من أن اسمه قد يوحي بأن لون القمر سيتغير إلى الوردي، إلا أنك قد تشعر بخيبة أمل كبيرة لسماع أن هذا الأمر لن يحدث، حيث أن القمر في الواقع يستمد اسمه من تزامنه مع تفتح الزهور البرية الوردية في بداية فصل الربيع.

ومن المنتظر ان تبدأ مرحلة اكتمال القمر في الساعة 12:12 بتوقيت غرينتش، وستستمر طوال الليل. وللحصول على أفضل فرصة لرؤية البدر، يمكن التوجه إلى منطقة بها القليل من التلوث الضوئي، ما يجعل القمر يظهر ساطعا بشكل مذهل في سماء الليل.

ويعد القمر الوردي، القمر المكتمل الثاني في شهر أبريل، ويحدث عندما يقع القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، ما يجعل وجهه مضاء بالكامل في السماء.

ولدى القبائل الأمريكية الأصلية، كان يطلق على هذا القمر اسم "القمر الوردي الكامل"، لأن اكتماله يتزامن مع ظهور نوع من الطحالب، يسمى "الطحلب الوردي".

المصدر: ميرور