تزويد رواد الفضاء بنظارات الواقع الافتراضي

أعلن مدير معهد المشكلات الطبية الحيوية الروسي، أوليغ أورلوف، أن رواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية سيتزودون قريبا بنظارات الواقع الافتراضي، للتخفيف عنهم نفسيا بعد يوم العمل.

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وقال أورلوف في تصريح لوكالة نوفوستي: "يعتقد علماء النفس الروس بإمكانية استخدام هذه التكنولوجيا لخلق أجواء نفسية مواتية، وتخفيف العبء على رواد الفضاء. قريبا جدا على ضوء نتائج تجربة SIRIUS الحالية، سوف نقترح هذه النظارات لاستخدامها في المحطة الفضائية الدولية".

وتتضمن تجربة "SIRIUS" الحالية عزل ستة متطوعين لمدة أربعة أشهر تحت إشراف خبراء معهد المشكلات الطبية الحيوية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

ويستخدم المتطوعون في هذه التجربة نظارات الواقع الافتراضي لمحاكاة العمل على سطح القمر. وفي إطار هذه التجربة، سيخرج اثنان من المشتركين، روسي وأمريكي، على سطح يحاكي سطح القمر وهما يرتديان نظارات الواقع الافتراضي، حيث سيتمكنان من التفاعل مع المواقع وكأنها حقيقية.

المصدر: نوفوستي