فحص طبي "أونلاين" في مشروع روسي يحضر للعزلة الفضائية

يعتزم العلماء إجراء تجارب طبية مختلفة تخص بعثات المستقبل إلى القمر والمريخ، واختبار الأجهزة الطبية الواعدة، أثناء تحقيق مشروع العزلة الفضائية "SIRIUS".

وقال المنسق العلمي للمشروع ومدير مختبر فيزيولوجيا نظام المناعة في معهد الدراسات البيولوجية والطبية لدى أكاديمية العلوم الروسية التي ترعى المشروع، سيرغي بونوماريوف، إن العلماء يعتزمون خلال تحقيق المشروع تجربة جوانب طبية كثيرة للبعثة القمرية وبعثة المريخ المستقبلية.

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وأوضح بونوماريوف أن الأولوية ستكون لتجربة تكنولوجيا إجراء الفحص الطبي عن بعد في نظام "أونلاين" من قبل طبيب خارج منشأة معزولة. أما الطبيب داخل المنشأة المعزولة، فتتاح له فرصة لاستشارة الطبيب في الخارج.

وقال بونوماريوف، إن تجربة "سيريوس" ستجري في المعهد الروسي للدراسات البيولوجية والطبية، حيث تتاح لأفراد الطاقم المعزول فرص لاستشارة العلماء والأطباء في المستشفى المركزي التابع لديوان الرئيس الروسي.

وعلاوة على ذلك، ستجري تجربة تكنولوجيا حديثة لتقديم الإسعافات الأولية من قبل أفراد الطاقم أنفسهم في حال إصابة أحدهم بجروح أو بسكتة قلبية، عند غياب طبيب في المنشأة المعزولة.

يذكر أن مشروع "سيريوس" يعد سلسلة من التجارب، تتحقق بغية إعداد أفراد الأطقم الفضائية للقيام برحلات فضائية إلى الفضاء البعيد، وبالدرجة الأولى إلى المحطة القمرية المدارية "Deep Space Gateway".

وستبدأ أول تجربة تستغرق 4 أشهر في مارس المقبل.

المصدر: تاس