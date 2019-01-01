الفئران قد تصبح أول ركاب "فيديراتسيا" الفضائية الروسية نحو القمر

أعلن مدير معهد البحوث الطبية والحيوية لدى أكاديمية العلوم الروسية، أوليغ أورلوف، أن الفئران قد تقوم بأول رحلة فضائية حول القمر على متن مركبة "فيديراتسيا" الفضائية الروسية الواعدة.

وقال أورلوف: "طرحنا هذا الاقتراح بعد أن عرفنا أن مركبة فيديراتسيا ستقوم أولا برحلة غير مأهولة حول القمر وستعود إلى الأرض. وقررنا إجراء تجارب على الفئران خلال تلك الرحلة".

وأوضح أن شركة "روس كوسموس" لم تتخذ بعد قرارا رسميا بهذا الشأن.

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وأعاد العالم الروسي إلى الأذهان أن الحيوانات كانت تشارك في الرحلات الفضائية قبل إطلاق، يوري غاغارين، إلى الفضاء.

وأوضح نائب مدير المعهد، فلاديمير سيتشيوف، قائلا إن "الخيار وقع على الفئران لتكون أول ركاب مركبة فيديراتسيا الروسية الواعدة في رحلتها إلى القمر، لأن تلك الحيوانات مدروسة جيدا. ولأن حجم المركبة كبير نسبيا، سنحاول أن نطلق إلى القمر أكبر عدد من الفئران للحصول على نتائج موثوق بها تماما قبل إطلاق المركبة الفضائية المأهولة".

يذكر أن مركبة "فيديراتسيا" تخصص لنقل رواد الفضاء والحمولة إلى المدار الأرضي، ولتحقيق رحلات مأهولة في الفضاء البعيد.

وتتسع المركبة لـ 4 أفراد، وبمقدورها البقاء في الفضاء لمدة 30 يوما أو عام واحد في حال التحامها بمحطة فضائية. ويتوقع أن يطلق أول نموذج منها إلى الفضاء بحلول عام 2023.

المصدر: تاس