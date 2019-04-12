بوتين يطلع على "قيصر المحركات" في يوم الفضاء

صرح مدير عام شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، بأنه سيطلع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على محرك متطور خاص بصواريخ الفضاء "سويوز-5".

وينوي روغوزين إطلاع الرئيس الذي سيقوم بزيارة ميدانية لشركة "إينيرغوماش"، على "قيصر المحركات"، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الفضاء في روسيا، يوم 12 أبريل.

إقرأ المزيد

وكانت إدارة شركة "إينيرغوماش" الروسية قد أفادت في فبراير الماضي بأنها أطلقت أول نموذج تجريبي لأقوى محرك فضائي روسي من طراز "أر دي-171 إم بي"، سيستخدم في صاروخ "سويوز-5" الفضائي الواعد الذي سيحمل مركبات فضائية إلى مدار الأرض والقمر.

وصرح مدير عام شركة "إينيرغوماش" الروسية المصنعة للمحركات الفضائية، إيغور أربوزوف، في حديث أدلى به في وقت سابق لوكالة "تاس" الروسية، بأن العمل على تطوير محرك "أر دي-171 إم" حتى مستوى "أر دي- 171 إم بي" واختبار نموذجه التجريبي، يتطلب رصد أموال تقدر بـ 7 مليارات روبل (108 ملايين دولار) من موازنة الدولة.

Aleksey Kudenko

يذكر أن صاروخ "سويوز-5" الذي تولت شركة "إينيرغيا" تصميمه، سيستخدم لإطلاق مركبة "فيديراتسيا" الروسية الواعدة إلى مدار الأرض والقمر. ويتوقع أن يطلق أول صاروخ من هذا النوع بحلول عام 2022، من قاعدة "بايكونور" الفضائية.

فيما يتعلق بيوم الفضاء، فتحتفل به روسيا كل عام، في 12 أبريل، الذي يصادف ذكرى الرحلة التي قام بها أول رائد فضاء في العالم، يوري غاغارين، في 12 أبريل عام 1961.

المصدر: تاس