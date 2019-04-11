تعطل قمر "إنتلسايت" بسبب تسرب الوقود

تعطل قمر الاتصالات "إنتلسايت" بعد أن عمل مدة ثلاث سنوات من أصل 15 سنة ضمنتها شركة بوينغ المصنعة، بسبب تسرب وقوده.

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وجاء في بيان شركة "إنتلسايت": "حصل مساء يوم 7 أبريل ضرر في محرك القمر التاسع والعشرين، تسبب في تسرب الوقود، ما أدى إلى توقفه عن تقديم الخدمات للمستهلكين".

ويشير البيان إلى أنه، في 9 أبريل الجاري، خلال عملية الصيانة، حدث ضرر آخر تسبب في قطع الاتصال بالقمر. لذلك، طلبت الشركة من بوينغ التعاون لاستعادة الاتصال بالقمر. وبالتوازي مع هذا، ربطت شركة الخدمات المستهلكين بأقمار أخرى.

ويعد هذا القمر الـ 29 في مجموعة "إنتلسايت"، وكان قد أطلق إلى مداره بواسطة صاروخ النقل "Ariane 5" من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، في شهر يناير عام 2016.

المصدر: نوفوستي