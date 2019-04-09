رئيس اتحاد "ULA" الأمريكي يثمن جودة محركات الفضاء الروسية

صرح رئيس اتحاد "ULA" الأمريكي الذي يضم شركتي بوينغ ولوكهيد مارتن، بأن محركات RD-180 الروسية عالية الجودة، وأن روسيا توردها إلى الولايات المتحدة قبل المواعيد المقررة.

وقال توري برونو في تصريح لوكالة نوفوستي، على هامش الندوة الفضائية الـ 35 المنعقدة في مدينة كولورادو سبرينغز: "هذه المحركات تعمل بصورة جيدة جدا، وهي ذات نوعية عالية، وليس لدينا أي مشكلة في مسألة توريدها، حيث أن الجانب الروسي يوردها قبل الموعد المتفق عليه، ونحن بحاجة إلى عدد آخر منها".

ووفقا لبرونو، فإن مؤسسة "إينيرغوماش" تورد المحركات حالما تصبح جاهزة، مضيفا أن "العدد الحالي لهذه المحركات في مستودعاتنا يغطي احتياجاتنا لمدة سنتين".

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وفي تعليقه على مسألة استمرار الاتحاد الذي يرأسه بشراء المحركات الروسية، بعد عام 2022، بعد أن قرر الكونغرس التوقف عن شرائها، قال: "لا أعلم.. يحق لنا شراء عدد معين لضمان الأمن القومي. وقد اشترينا 18 محركا وحدد لنا عام 2022 موعدا نهائيا للتوقف عن شراء هذه المحركات التي يمكن استخدامها في أي وقت بعد ذلك، لأنه ليس هناك أي مانع لاستخدامها في المهام التجارية أو المدنية في الفضاء".

يذكر أن اتحاد "ULA- United Launch Alliance" يضم شركتي بوينغ ولوكهيد مارتن، اللتين تستخدمان محركات RD-180 الروسية في إطلاق الأقمار الصناعية الأمريكية.

المصدر: نوفوستي