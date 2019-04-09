روسيا تعزز منظومة "غلوناس" بقمر جديد

أكدت مصادر في وكالة "روس كوسموس" عزم روسيا إطلاق قمر صناعي جديد، سينضم إلى مجموعة أقمار منظومة "غلوناس" المخصصة للملاحة وتحديد المواقع.

وأشارت المصادر إلى أن "إطلاق قمر Glonass-M الجديد سيتم باستخدام صاروخ Soyuz-2.1b الروسي، الذي سينطلق من قاعدة بليستسك الفضائية، يوم الاثنين 13 مايو المقبل".

وأوضحت المصادر أن القمر الجديد مزود بوحدة تسريع خاصة ستساعده على العمل في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية. وبعد ساعات من وصوله إلى مداره المخصص، سيعمل مع باقي أقمار منظومة "غلوناس" على تأمين تغطية شاملة لكافة مناطق الكرة الأرضية، وتوفير البيانات والاتصالات اللازمة لوزارة الدفاع والجيش الروسي.

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وكانت تسريبات سابقة أكدت أن روسيا تستحدث 6 أقمار صناعية جديدة لتنضم إلى أقمار "غلوناس" الحالية، وستعمل على بناء محطات استقبال أرضية ستتوزع على أراضي الاتحاد الروسي، وبعض البلدان الأخرى.

وبدأ تطوير "غلوناس" في الاتحاد السوفيتي عام 1976. واعتبارا من 1982، تم إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي أضيفت إلى المنظومة الفضائية، لتصبح اليوم المنافس الأقوى لـ "GPS" الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع عند الكثير من سكان العالم.

المصدر: نوفوستي