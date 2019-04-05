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رقم روسي قياسي جديد في سرعة توصيل الشحنات إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

رقم روسي قياسي جديد في سرعة توصيل الشحنات إلى المحطة الفضائية الدولية
Globallookpress
رقم قياسي جديد في الوصول غلى المحطة الفضائية الدولية
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سجلت روسيا رقما قياسيا جديدا في سرعة توصيل الشحنات إلى المحطة الفضائية الدولية، حيث التحمت مركبة الشحن "بوغريس إم إس-11" بالمحطة بعد 3.22 ساعة من إطلاقها.

وكان صاروخ النقل "Soyuz 2.1a" قد أطلق من مطار بايكونور وعلى متنه مركبة الشحن "بروغريس إم إس-11"، الساعة 14:01 بتوقيت موسكو. وفي الساعة 14:10، انفصلت الشاحنة عن المرحلة الثالثة للصاروخ، ووصلت إلى المحطة الفضائية الدولية بعد أن دارت دورتين حول الأرض فقط.

وتصل مركبات الشحن الفضائية عادة إلى المحطة الفضائية الدولية بعد أن تدور حول الأرض 34 دورة (مدة يومين) أو أربع دورات (ست ساعات).

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ويخطط العلماء لاستخدام هذه الطريقة في المركبات الفضائية المأهولة، ليس فقط لنقل رواد الفضاء، بل وأيضا لنقل السياح.

يذكر أن رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، كان قد أعلن أنه في عام 2020، سيصبح بالإمكان نقل رواد الفضاء والسياح إلى المحطة الفضائية الدولية في وقت أقل من زمن الرحلة بين موسكو وبروكسيل.

 المصدر: نوفوستي

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