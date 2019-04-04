انطلاق مركبة الشحن "بروغريس إم إس-11" نحو المحطة الفضائية الدولية بنجاح

انطلقت مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس -11" بنجاح من مطار بايكانور الفضائي في تمام الساعة 14:01 بتوقيت موسكو.

وحمل صاروخ "سويوز- 21" على متنه مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس-11"، ويتوقع أن تلتحم مركبة الشحن بالمحطة الفضائية الدولية بعد مرور 3 ساعات و24 دقيقة، وذلك بعد قيامها بدورتين فقط حول الأرض.

ويتوقع أن تلتحم مركبة الشحن بالمحطة الفضائية الدولية الساعة 17:25 بتوقيت موسكو، وهو ما يعدّ رقما قياسيا بالنسبة للمركبات الفضائية الروسية. وسيتولى رائدا الفضاء الروسيان أوليغ كونونينكو، وأليكسي أوفتشينين السيطرة على عملية التحام الشاحنة بالمحطة.

وتنقل مركبة الشحن الفضائية "بروغريس-إم إس11" الفضائية إلى المحطة 2.2 طن من الحمولة، تتضمن 1.4 طن من المواد الجافة، و900 كلغم من الوقود، و420 كلغم من الماء، و47 كلغم من الهواء المضغوط والأوكسجين، فضلا عن الأجهزة العلمية والمعدات اللازمة لأنظمة البقاء على قيد الحياة بالنسبة لرواد الفضاء.

المصدر: روس كوسموس