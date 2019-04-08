نشر فيديو لتحليق القمر الصناعي المصري في الفضاء

نشرت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على "يوتيوب" فيديو صوّرته كاميرا مركبة في القمر الصناعي المصري "Egyptsat-A"، الذي أطلق إلى مدار الأرض، في 21 فبراير الماضي.

وأظهر الفيديو بدقة فائقة تحليق القمر الصناعي فوق الأرض. وأظهر الأرض وأجزاء من القمر الصناعي نفسه.

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يذكر أن القمر الصناعي "Egyptsat-A" صنعته شركة "إينيرغيا" الروسية للأجهزة والصواريخ الفضائية، بطلب من حكومة جمهورية مصر العربية، ويخصص القمر الصناعي لتصوير سطح الأرض بدقة فائقة.

ومن شأن القمر الصناعي أن يحل مكان "EgyptSat-2" الذي انقطع الاتصال به، في أبريل عام 2015.

ويتميز القمر الجديد بنظام كهربائي ضوئي مطور، ومجمع إدارة حديث وخط اتصال فائق السرعة وبطاريات شمسية محدثة، ويبلغ وزنه نحو طن واحد، وتصل فترة خدمته في مدار الأرض إلى 11 سنة.

المصدر: تاس