 
مباشر

نشر فيديو لتحليق القمر الصناعي المصري في الفضاء

الفضاء

نشر فيديو لتحليق القمر الصناعي المصري في الفضاء
spacecenter.gov.ua
القمر الصناعي المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lovf

نشرت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على "يوتيوب" فيديو صوّرته كاميرا مركبة في القمر الصناعي المصري "Egyptsat-A"، الذي أطلق إلى مدار الأرض، في 21 فبراير الماضي.

وأظهر الفيديو بدقة فائقة تحليق القمر الصناعي فوق الأرض. وأظهر الأرض وأجزاء من القمر الصناعي نفسه.

إقرأ المزيد
القمر الصناعي المصري الجديد إيجبت سات
مناظر مدهشة.. القمر الصناعي المصري الجديد ينقل لقطات تخطف القلوب من الفضاء (فيديو+صور)

يذكر أن القمر الصناعي "Egyptsat-A" صنعته شركة "إينيرغيا" الروسية للأجهزة والصواريخ الفضائية، بطلب من حكومة جمهورية مصر العربية، ويخصص القمر الصناعي لتصوير سطح الأرض بدقة فائقة.

ومن شأن القمر الصناعي أن يحل مكان "EgyptSat-2" الذي انقطع الاتصال به، في أبريل عام 2015.

ويتميز القمر الجديد بنظام كهربائي ضوئي مطور، ومجمع إدارة حديث وخط اتصال فائق السرعة وبطاريات شمسية محدثة، ويبلغ وزنه نحو طن واحد، وتصل فترة خدمته في مدار الأرض إلى 11 سنة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بينها تسوية خاشقجي.. أغلى تسويات الطلاق في التاريخ