اليابان تقصف كويكبا في الفضاء

أفادت الوكالة اليابانية للدراسات الفضائية بأن مسبار "هايابوسا-2" الياباني، قام يوم الخميس 4 أبريل، بتفجير قنبلة على سطح كويكب "ريوغو".

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وحدث الانفجار عقب إطلاق قذيفة نحاسية خاصة بوزن كيلوغرامين نحو سطح الكويكب، بهدف إحداث حفرة صناعية دائرية الشكل على سطح الكويكب.

ويقوم الآن خبراء في الوكالة اليابانية بالتحقيق فيما إذا كانت الحفرة قد نشأت على الشكل المطلوب.

ويعول العلماء اليابانيون على العثور داخل الحفرة على صخور حفظت هناك منذ تشكل المنظومة الشمسية.

يذكر أن مسبار "هايابوسا-2" يتوقع أن يهبط، في مايو المقبل، على سطح الكويكب لجمع عينات من تربته.

المصدر: تاس