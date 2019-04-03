"ناسا" ترصد صورا فريدة للشفق القطبي الشمالي

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" زاوية فريدة لواحدة من أكثر الظواهر المذهلة في الطبيعة جمالا.

والتقط أحد الأقمار الصناعية التي تدرس الأرض، والتابعة لوكالة الفضاء الأمريكية، صورا مذهلة من فوق الأضواء الشمالية أثناء تحليقها فوق خليج هدسون في كندا.

nasa

ورصدت أجهزة الكشف الخاصة "day-night band"، على القمر الصناعي "Suomi NPP"، الشفق أثناء "رقصه" في ضوء القمر، في 28 مارس الماضي.

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وقال مايك كوك، أحد خبراء الأرصاد الجوية في الفضاء، إن العرض الضوئي الناجم عن "ثقوب إكليلية طفيفة"، وفر نشاطا يكفي لإثارة الشفق عند خطوط العرض العالية.

وأضاف كوك قائلا: "لم يستغرق الأمر كثيرا لإثارة الشفق القطبي عند خطوط العرض العالية، بالقرب من الاعتدال الربيعي، والذي، بسبب ميلان الأرض، يربطنا بنشاط جغرافي مغناطيسي أفضل".

وأوضح كوك أن الكتب التاريخية تشير إلى أن شهر مارس هو الشهر الأكثر نشاطا من الناحية الجغرافية المغناطيسية في السنة.

المصدر: RT