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اختبارات صعبة يمر بها المرشحون للانضمام إلى رواد الفضاء الروس

الفضاء

اختبارات صعبة يمر بها المرشحون للانضمام إلى رواد الفضاء الروس
Globallookpress
المحطة الفضائية الدولية
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أعلن مركز غاغارين الروسي لإعداد رواد الفضاء أن المرشحين الذين تم اختيارهم عام 2018 للانضمام إلى صفوف رواد الفضاء، بدأوا يخضعون لاختبارات مختلفة بما فيها اختبارات نفسية.

وجاء في إعلان المركز: "بدأت اختبارات الاستقرار النفسي للمرشحين الذين تم اختيارهم عام 2018 للانضمام إلى صفوف رواد الفضاء، في ظروف العزلة، مع دورة النشاط المستمر في غرفة العزل".

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وخلال هذه الاختبارات التي تجري في مكان مغلق، سيكون على المرشحين واحدا بعد آخر، البقاء مستيقظين لمدة 64 ساعة في ظروف الإضاءة الصناعية، سيخضع خلالها المتدرب لمجموعة اختبارات نفسية، وسلسلة من المهام التي تحاكي العمل في المدار، فضلا عن أداء تمارين ومراقبة حالته الصحية.

وتسمح هذه الاختبارات للأطباء وخبراء مركز إعداد رواد الفضاء بتحديد الاستقرار النفسي العصبي للمرشح، وآلية التوتر العاطفي والإرهاق وكذلك ميزاته النفسية وقدرته على التكيف.

كما يتضمن برنامج الاختبارات التعرف على المهام الإبداعية لكل مرشح، وكيف سيقضي وقت الفراغ.

يذكر أن عملية اختيار مرشحين للانضمام إلى صفوف رواد الفضاء بدأت، في 14 مارس 2017، واستمرت لغاية 10 أغسطس 2018. وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة أكثر من 400 طلب، اختارت اللجنة المختصة منها 8 طلبات فقط.

المصدر: نوفوستي

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