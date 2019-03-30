آلاف الطلبات تنهمر على "ناسا" من أجل "النوم على أسرّتها"

بدأت "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية باستلام طلبات الراغبين في الاشتراك بالتجربة التي أعلن عنها قبل أيام، والتي تتضمن الحصول على 19 ألف دولار مقابل الاستلقاء على السرير مدة 60 يوما.

وتقول فريدريكا فوتشر، المتحدثة الرسمية لمعهد طب الفضاء في المركز الألماني للفضاء (DLR)، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية: "وصلنا خلال يوم واحد 1300 طلب، وقبله تسلمنا آلاف الطلبات معظمها من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا". وأضافت أن الشرط الرئيس الذي يجب توفره عند مقدم الطلب هو إتقان اللغة الألمانية.

وتتضمن هذه التجربة 15 يوما للإعداد و60 يوما على السرير، يخضع خلالها المشتركون في التجربة لمراقبة من جانب أكثر من 100 طبيب وخبير، سيجرون خلال هذه الفترة اختبارات مختلفة من أجل معرفة تأثير انعدام الجاذبية في جسم الإنسان، تليها مدة 14 يوما لإعادة تأهيل المشتركين.

ومن المفترض أن يقبل 24 شخصا، وللانضمام إليهم، على المتقدم اجتياز اختبارات معقدة وملء استمارة والنجاح في المقابلة واختبارات علماء النفس، لتأكيد استعداده النفسي للانضمام. ووفقا لفوتشر، فإن كل هذا من أجل تقليل حالات رفض الاستمرار في التجربة بعد انطلاقها.

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وتقول المتحدثة: "بالطبع يحق لكل مشترك ترك التجربة في أي وقت، لذلك، نحاول تجنب هذا قدر الإمكان، ونسعى في مرحلة الإعداد والتحضير التعرف جيدا على الراغبين حقا في الاشتراك. ولكن من جانب آخر، عندما تظهر حالة ما وصعوبات طبية مثلا، فنحن سنطلب من المشترك ترك التجربة".

وتضيف فوتشر أن "التجربة لا تتطلب عزل المشتركين عزلة تامة عن العالم الخارجي. صحيح أنهم يمنعون من لقاء الأهل والأقارب والأصدقاء خلال التجربة، ولكن يحق لهم استخدام الهاتف والإنترنت ومشاهدة التلفزيون بحرية. كما أنه عند الضرورة الملحة، يمكننا نقل المشترك وسريره إلى غرفة أخرى بصورة مؤقتة".

وتشير فوتشر في ختام حديثها، إلى أن الاشتراك في هذه التجربة لا يعطي المشترك حق المشاركة في الرحلات الفضائية أو أي مزايا ليصبح رائد فضاء.

المصدر: نوفوستي