 
مباشر

وظيفة الأحلام من "ناسا".. آلاف الدولارات مقابل "الراحة" في السرير!

الفضاء

وظيفة الأحلام من
Lukas /Pexels
وظيفة الأحلام من "ناسا".. آلاف الدولارات مقابل البقاء في السرير!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmsy

يمكن أن تبدو فكرة الحصول على 14 آلاف جنيه إسترليني (18500 دولار) مقابل البقاء في السرير، حلما رائعا بالنسبة لنا، ولكن هذا بالضبط ما تقدمه ناسا في عرض جديد.

وتقوم وكالة الفضاء الأمريكية حاليا بتجنيد مشاركين في دراسة الجاذبية الصناعية "Bed Rest"، التي تهدف إلى اختبار تأثير انعدام الوزن على جسم الإنسان.

وأوضحت ناسا بالقول إن "نتائج الدراسة تساعد العلماء على تطوير المزيد من التدابير المضادة الفعالة أو التدابير الوقائية، حتى لا يضطر رواد المحطة الفضائية الدولية لقضاء معظم يومهم في ممارسة الرياضة".

وفي حين أن مبلغ 14 آلاف جنيه إسترليني يبدو مغريا، إلا أن التجربة التي تستمر 89 يوما، تبدو وحشية إلى حد كبير.

إقرأ المزيد
المركبة الصينية :الأرنب اليشمي 2" على سطح القمر
"ناسا" تخطط لإطلاق مركبة قمرية عام 2023

وخلال 60 يوما من الراحة في الفراش، يجب على المشاركين الاستلقاء حصرا على سرير يميل 6 درجات إلى الأسفل عند نهاية الرأس، ما يعني أن جميع الأنشطة، بما في ذلك الاستحمام واستخدام المرحاض، تُنفذ أثناء الاستلقاء، مع عدم توقع تناول وجبات خفيفة لذيذة أثناء التجربة.

وقالت ناسا: "يوجد فريق داخلي من خبراء التغذية للاعتناء بالنظام الغذائي، مع معايرة الغرامات المستهلكة، ما يضمن عدم اكتساب الوزن وتزويد الجسم بما يحتاجه فعلا".

ويجب على المشاركين أيضا قضاء 30 دقيقة في "جهاز مركزي بشري"، يولد الجاذبية الصناعية ويوزع السوائل في الجسم.

وتبحث وكالة ناسا حاليا عن متطوعات بصحة جيدة، تتراوح أعمارهن بين 24 و55 عاما.

ويمكن التقدم للتجربة التي تبدأ في سبتمبر 2019 في مركز الفضاء الألماني بكولونيا، عبر هذا الرابط.

المصدر: ميرور

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا