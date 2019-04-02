"ناسا" لا تستبعد إرسال رائدي فضاء إلى سطح القمر

أعلن مدير "ناسا"، جيمس برايدنستاين، أن الوكالة تسعى لإنزال رائد فضاء واحد على سطح القمر بحلول عام 2024.

وفي كلمة ألقاها أمام الموظفين في مقر "ناسا" بواشنطن، لم يستبعد مدير الوكالة أن يضم طاقم الكبسولة القمرية رائدي فضاء بدلا من واحد.

وقال برايدنستاين إن الغاية النهائية للمشروع تنحصر في عودة الولايات المتحدة إلى القمر. أما محطة "Lunar Gateway" القمرية المدارية، فستكون وسيلة لتحقيق تلك المهمة. ويتوقع أن تصبح تلك المحطة مركزا دائما لقيادة الكبسولات القمرية التي تهبط على سطح القمر وصيانتها.

وقال مدير "ناسا" إنه شخصيا يفضل تحقيق فكرة إنزال طاقمين أو أكثر على طرفي القمر المنير والمظلم في آن واحد.

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وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، قد أعلن في وقت سابق أن أول رجل أو امرأة سيهبط على سطح القمر سيكون من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن محطة "Lunar Gateway" القمرية المدارية، لن تشبه المحطة الفضائية الدولية التي تم بناؤها تدريجيا. وقال إن الغاية من المحطة هي إنزال رائد فضاء أمريكي على سطح القمر في أسرع وقت.

أما برايدنستاين، فقال في ندوة عقدت في فبراير الماضي بمقر "ناسا"، إن المشروع القمري الأمريكي لن يضم محطة "Lunar Gateway" القمرية المدارية فقط، بل وبنية تحتية فضائية تربط الأرض بقمرها، ومحطات مأهولة مرابطة على سطح القمر أيضا. وسيكون المشروع لكل دولة ترغب بالمشاركة في تحقيقه.

المصدر: تاس