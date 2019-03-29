ناسا تنشر صورة مذهلة لـ "فراشة الفضاء"

التقطت ناسا صورة مذهلة لـ"فراشة الفضاء" التي تضم مئات النجوم الصغار، والتي تبعد عن الشمس نحو 1400 سنة ضوئية.

و"الفراشة" هي سديم يطلق عليه اسم "Westerhout 40" أو اختصارا "W40"، وهي سحابة ضخمة من الغاز والغبار في الفضاء، حيث تولد النجوم الجديدة.

This “Space Butterfly” is home to hundreds of baby stars 🦋 https://t.co/R8GDADBNJIpic.twitter.com/2WdEBgI9Xq — NASA JPL (@NASAJPL) March 27, 2019

ويتكون جناحا السديم من فقاعات ضخمة من الغاز الساخن الذي يهب من أهم وأكبر النجوم في هذه المنطقة.

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وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن المادة التي تشكل أجنحة "W40"، تخرج من مجموعة كثيفة من النجوم الواقعة على جانبي مجموعة النجوم المركزية، وأضافت أن "أكثر هذه النجوم حرارة وأكبرها هو W40 IRS 1a، الواقع بالقرب من مركز مجموعة النجوم".

وهذه الصورة الحديثة التي نشرتها وكالة ناسا، هي في الواقع نتيجة لدمج أربع صور بالأشعة تحت الحمراء لـ"Westerhout 40"، التقطها تلسكوب "Spitzer Space Telescope"، التابع للوكالة الفضائية الأمريكية.

وتتوهج الجزيئات العضوية المكونة من الكربون والهيدروجين باللون الأحمر في الصورة، بينما تتوهج النجوم الأصغر سنا في "الفراشة" باللون الأصفر.

وفي الوقت نفسه، تتوهج النجوم في الخلفية باللون الأزرق، حيث يكون لها طول موجي أقصر.

ووصفت وكالة الفضاء الأمريكية سديم "W40" بأنه "حضانة" لمئات النجوم الصغيرة.

المصدر: ديلي ميل