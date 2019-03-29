"ناسا": الولايات المتحدة تسعى لوجود دائم على القمر

أعلن مدير وكالة "ناسا" الأمريكية، جيمس برايدنستاين، عن عزم الولايات المتحدة تحقيق وجود أمريكي دائم على سطح القمر.

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وقال برايدنستاين، في كلمة ألقاها في مجلس النواب الأمريكي: "العودة إلى القمر من أهم أولوياتنا، لكننا لن نفعل ذلك كما فعلت بعثة أبولو القمرية، إذ ستتوج الرحلات الفضائية إلى القمر بوجود دائم هناك".

ومضى مدير وكالة "ناسا" قائلا: "لا يعني ذلك أننا سنبقى هناك عن طريق بقاء رواد الفضاء، بل من خلال بقاء الروبوتات والروفرات، فضلا عن رواد فضاء سيحققون رحلات قمرية ذهابا وإيابا وسيجرون دراسات علمية".

وأضاف المسؤول أنه "في نهاية المطاف، سنتعلم العيش والعمل في العالم الآخر، لنستفيد فيما بعد من تلك الخبرات أثناء القيام برحلات فضائية قادمة إلى المريخ".

المصدر: تاس