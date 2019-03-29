"روس كوسموس": اختبار صاروخ "سويوز-5" الفضائي بإطلاقه 4 مرات

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن اختبارات صاروخ "سويوز-5" المخطط لها لأعوام 2022-2025، تقضي بإطلاق مركبة مأهولة واحدة هي "فيديراتسيا" متعددة الاستخدام.

وقال روغوزين إن اختبارات صاروخ "سويوز-5" بمركبة "فيديراتسيا" ستنطلق بحلول عام 2022.

وبمقدور صاروخ "سويوز-5"، حسب روغوزين، أن يطلق مركبة "فيديراتسيا" المأهولة إلى المدار الأرضي المنخفض وإلى مدار القمر.

وأقرت "روس كوسموس" في وقت سابق المشروع التصميمي لصاروخ "سويوز-5" الذي تولت شركة "إينيرغيا" الروسية تصنيعه.

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ويتوقع أن ينتهي تصنيع صاروخ "سويوز-5" عام 2021، ثم يبدأ اختباره عن طريق إطلاقه إلى المدار الأرضي. ويقضي برنامج اختبار الصاروخ بإطلاقه إلى مدار الأرض 4 مرات أعوام 2022-2025.

يذكر أن مركبة "فيديراتسيا" تخصص لنقل رواد الفضاء والحمولة إلى المدار الأرضي، ولتحقيق رحلات مأهولة في الفضاء البعيد.

وتتسع المركبة لـ 4 أفراد، وبمقدورها البقاء في الفضاء لمدة 30 يوما أو عام واحد في حال التحامها بمحطة فضائية. ويتوقع أن يطلق أول نموذج منها إلى الفضاء بحلول عام 2022.

المصدر: تاس