إرسال "فيديراتسيا" إلى المحطة الفضائية الدولية

تستعد مركبة الفضاء "فيديراتسيا" للانطلاق إلى المحطة الفضائية الدولية في إطار التجارب الصيفية.

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وفي تصريح للمدير التنفيذي لبرنامج الرحلات المأهولة في "روسكوسموس"، سيرغي كريكاليوف، قال لوكالة نوفوستي الروسية، إنه لن تكون هناك أي رحلات مأهولة منتظمة للمركبة إلى المحطة الفضائية الدولية، حيث أن هذه المركبة مصممة خصيصا لسبر أغوار القمر.

كما أكّد المدير التنفيذي لبرنامج الرحلات المأهولة إمكانية استخدام الروس لمركبات أجنبية، بشرط أن تجرى عليها كافة اختبارات الأمان التي تطلبها "روسكوسموس". ويدور الحديث هنا عن مركبتي "Crew Dragon"، والتي من المتوقع أن تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية، في 2 مارس الجاري، وكذلك مركبة "ستارلاينر" Starliner، والتي سوف تنطلق بعد أغسطس 2019.

المصدر: فيستي