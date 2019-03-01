سبيس إكس تعتزم الحفاظ على المرحلة الأولى لصاروخ سيحمل مركبة "دراغون-2"

أعلن هانس كينيغسمان، نائب رئيس شركة سبيس إكس، أن الشركة ستحاول الحفاظ على المرحلة الأولى لصاروخ "فالكون-9" الذي سيحمل المركبة "دراغون-2" إلى الفضاء.

وقال كينيغسمان في مؤتمر صحفي في "ناسا": "سوف نحافظ على المرحلة الأولى التي تنفصل كما هو معروف بعد مضي ثلاث دقائق على إطلاق الصاروخ، وبعد مضي 9 دقائق تهبط على منصة الهبوط".

إقرأ المزيد

ووفقا لممثل شركة سبيس إكس، فإن إطلاق المركبة الجديدة يشكل "علامة تاريخية" للشركة، مؤكدا على أن الشركة تعمل كل ما بوسعها من أجل سلامة الرحلات الفضائية المأهولة.

وسبق الإعلان عن إجراء أول إطلاق تجريبي للمركبة "دراغون-2" إلى المحطة الفضائية الدولية، يوم السبت 2 مارس الجاري، الساعة 10:49 بتوقيت موسكو من مطار كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، حيث من المفترض أن تلتحم مركبة "دراغون" بالمحطة الفضائية الدولية، يوم الأحد 3 مارس. وفي 8 من الشهر نفسه، تنفصل وتعود إلى الأرض.

المصدر: نوفوستي