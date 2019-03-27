احتمال تأجيل إطلاق مركبة "دراغون-2" المأهولة

أفاد مصدر في صناعة الصواريخ الفضائية الروسية بأن إطلاق مركبة "Crew Dragon) "Dragon-2) الأمريكية المأهولة قد يؤجل إلى نهاية نوفمبر المقبل.

وقال المصدر في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن قرار التأجيل يمكن أن يتخذ لوجود ملاحظات تواجهها المركبة، تخص قدرتها على حمل الرواد إلى الفضاء كمركبة مأهولة ومرخصة.

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وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن وكالة "ناسا" يمكن أن تتخذ قرارا باستخدام "دراغون-2" كمركبة مأهولة، تقوم برحلات فضائية منتظمة، في حال نجاح رحلة مأهولة كانت مقررة في يوليو المقبل، وعلى متنها رائدا الفضاء: بوب بنكن، ودوغ هرلي.

وقال المصدر إن الرحلة المأهولة لرائدي الفضاء على متن "دراغون-2" قد تؤجل أيضا لوجود ملاحظات سجلت على منظومة المظلات فيها، بعد انفصالها عن المحطة الفضائية، وهبوطها في المحيط الأطلسي.

يذكر أن مركبة "دراغون-2" أطلقت إلى المحطة الفضائية الدولية، في 2 مارس الجاري، ثم انفصلت عنها في 8 مارس لتهبط في المحيط الأطلسي بالمظلات.

المصدر: تاس