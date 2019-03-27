 
مباشر

احتمال تأجيل إطلاق مركبة "دراغون-2" المأهولة

الفضاء

احتمال تأجيل إطلاق مركبة
EPA/NASA
مركبة "دراغون - 2"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmp0

أفاد مصدر في صناعة الصواريخ الفضائية الروسية بأن إطلاق مركبة "Crew Dragon) "Dragon-2) الأمريكية المأهولة قد يؤجل إلى نهاية نوفمبر المقبل.

وقال المصدر في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن قرار التأجيل يمكن أن يتخذ لوجود ملاحظات تواجهها المركبة، تخص قدرتها على حمل الرواد إلى الفضاء كمركبة مأهولة ومرخصة.

إقرأ المزيد
صورة من الأرشيف
روسيا تستعرض أقوى محرك لصواريخ الفضاء في العالم!

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن وكالة "ناسا" يمكن أن تتخذ قرارا باستخدام "دراغون-2" كمركبة مأهولة، تقوم برحلات فضائية منتظمة، في حال نجاح رحلة مأهولة كانت مقررة في يوليو المقبل، وعلى متنها رائدا الفضاء: بوب بنكن، ودوغ هرلي.

وقال المصدر إن الرحلة المأهولة لرائدي الفضاء على متن "دراغون-2" قد تؤجل أيضا لوجود ملاحظات سجلت على منظومة المظلات فيها، بعد انفصالها عن المحطة الفضائية، وهبوطها في المحيط الأطلسي.

يذكر أن مركبة "دراغون-2" أطلقت إلى المحطة الفضائية الدولية، في 2 مارس الجاري، ثم انفصلت عنها في 8 مارس لتهبط في المحيط الأطلسي بالمظلات.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل تسلمت الجزائر قادة في داعش ضمن 29 عنصرا تم ترحيلهم على متن طائرة أمريكية؟