روسيا تستعرض أقوى محرك لصواريخ الفضاء في العالم!

نشرت وكالة "روس كوسموس" شريط فيدو لمحرك "RD-171MV" المعدل الذي يعد أقوى محرك لصواريخ الفضاء حتى اليوم.

وأوضح الخبراء في الفيديو أن هذا المحرك الذي طوّره المهندسون في شركة "إينيرغوماش" عن محركات "RD-191"، هو أقوى محرك لصواريخ الفضاء حاليا، وصمم خصيصا ليستعمل في صواريخ "سويوز-5" التي تعمل روسيا على تطويرها حاليا، والتي ستستخدم في نقل الحمولات والمركبات الفضائية المأهولة وغير المأهولة.

وأشار المدير العام لـ "إينيرغوماش"، إيغور أربوزوف، إلى أن المحرك خضع بنجاح لمئات الاختبارات، ومن المفترض أن تسلم الشركة أول نموذج منه للعملاء عام 2021.

Видеоролик о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ, который разрабатывается НПО «Энергомаш» для ракеты-носителя «Союз-5» pic.twitter.com/wcNSKzpnN2 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 12 марта 2019 г.

ويبلغ وزن هذا المحرك 10300 كلغ، أما ارتفاعه فـ 4150 ملم، وله القدرة على توليد عزم يساوي 246 ألف حصان، وقوة دفعه تساوي 800 طن.

ويأتي الإعلان عن هذا المحرك في الوقت الذي يدور فيه سباق بين روسيا والولايات المتحدة لإطلاق صاروخ فضائي فائق الثقل، سيستخدم في الرحلات الفضائية التي ستنطلق إلى القمر والكواكب البعيدة.

المصدر: لايف. رو