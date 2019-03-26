اكتشاف "كرة مدفع" عملاقة في مجرة درب التبانة

اكتشف علماء في مجرة درب التبانة النجم النابض "PSR J0002+6216" أو (Zoomy) الذي يشبه كرة المدفع، وهو يتحرك في الفضاء بسرعة 1130 كيلومترا في الثانية.

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وتفيد مجلة "Science Alert"، بأن العلماء يعتقدون بأن سبب هذه السرعة الكبيرة هو انفجار نجم سوبر نوفا، أدى إلى بقاء النجم النيوتروني سليما من الانفجار.

ويبعد (Zoomy) عن الأرض 6500 سنة ضوئية ويقع في كوكبة ذات الكرسي "Cassiopeia"، التي تبعد 53 سنة ضوئية عن مركز انفجار السوبر نوفا "CTB 1".

كما اكتشف علماء الفلك ذيل هذه الكرة الذي يمتد إلى مسافة 13 سنة ضوئية. وقد أكدت الحسابات على أن الانفجار وقع في مركز السديم المستقبلي.

ووفقا لعلماء الفلك، فقد وقع هذا الانفجار قبل نحو 10 آلاف سنة، وفي نهاية المطاف سيغادر "PSR J0002+6216" مجرة درب التبانة، ويستمر في حركته بين الكواكب في الفضاء.

المصدر: لينتا. رو